L’orsetta cresce sana e gioca: il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise racconta i progressi del cucciolo di orso bruno marsicano

A un mese esatto dal commovente ritrovamento dell’orsetta rimasta sola nei pressi di Pizzone, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, arrivano notizie incoraggianti: la cucciola sta bene, cresce e gioca. È quanto comunicato dallo stesso Ente Parco attraverso un aggiornamento pubblicato sui suoi canali ufficiali, accompagnato da immagini che mostrano il giovane esemplare in ottima forma, immerso in un ambiente protetto e stimolante.

La piccola orsa, che al momento del ritrovamento pesava solo pochi chili, ha raggiunto ora i 7,4 kg. Un aumento significativo, che dimostra non solo il buon andamento dell’alimentazione e delle cure prestate, ma anche la sua capacità di adattamento e risposta positiva alla gestione veterinaria e ambientale.

Il centro che la ospita è stato progressivamente arricchito con elementi naturali come tronchi, foglie, piccole pozze d’acqua e strumenti utili per stimolare il comportamento naturale. Tra questi, un tubo forato utilizzato per nascondere cibo, che aiuta l’orsetta a sviluppare abilità fondamentali per il futuro ritorno in natura.

«In termini di salute, al momento non ci sono problemi – si legge nella nota del Parco – e speriamo continui così. Il tutto è stato confermato anche dagli esami clinici svolti».

La storia della cucciola ha suscitato grande attenzione e affetto da parte del pubblico, diventando simbolo non solo della fragilità ma anche della speranza di una delle specie più iconiche e minacciate dell’Appennino: l’orso bruno marsicano. Con circa 60 esemplari stimati in natura, ogni individuo rappresenta un tassello prezioso per la conservazione della specie.

Il Parco Nazionale si è detto fiducioso, ma prudente: l’obiettivo primario resta quello di garantire un futuro libero alla giovane orsa, compatibilmente con la sua crescita e con le sue capacità di sopravvivenza autonoma in ambiente naturale.

«Come sempre – conclude l’Ente – vi aggiorneremo man mano che cresce».

Un messaggio che unisce rigore scientifico e vicinanza emotiva, in linea con la missione del Parco: custodire la biodiversità dell’Appennino e rafforzare il legame tra natura e comunità.

