Loreto Marcelli (M5S Lazio): “In arrivo i lavori sulla SR 627 della Vandra Broccostella – Vicalvi”

“Ci siamo: come annunciato qualche settimana fa, sono in dirittura di arrivo due nuovi interventi per il nostro territorio che interessano la SR 627 Della Vandra”.

Così in una nota il Capogruppo M5S alla Regione Lazio Loreto Marcelli.

“ Il primo -aggiunge- riguarda il tratto di competenza del comune di Vicalvi, per il quale sono stati appaltati i lavori di messa in sicurezza dal valore di 146mila euro e, nei prossimi giorni, si procederà con la consegna dell’area all’impresa appaltatrice. Il secondo, invece, riguarda il tratto di competenza del comune di Broccostella: l’Astral mi ha informato di aver predisposto la determina da presentare alla giunta regionale per l’approvazione definitiva, che consentirà di procedere con la messa a bando dei lavori. L’importo complessivo per i due interventi inizialmente ammontava a 300mila euro, oggi, dopo ulteriori verifiche da parte dei tecnici, si è deciso di alzare la spesa a 546mila euro. Ci auguriamo che i lavori inizino al più presto, per poter dare ai cittadini e al territorio la valorizzazione che merita. Dopo anni di abbandono, a breve, anche questi due tratti saranno riqualificati”, conclude il Capogruppo M5S alla Pisana.