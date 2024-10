L’ordine degli Assistenti sociali in formazione a Cisterna

Si è svolto, nei giorni scorsi nell’Aula consiliare di Cisterna di Latina, il terzo dei sei incontri territoriali organizzati dal Croas Lazio.

In apertura dei lavori, il Sindaco Valentino Mantini ha elogiato il lavoro costante e quotidiano svolto dalle e dagli assistenti sociali del Comune, con il coordinamento della responsabile Giuliana Piccinini.

Presente anche l’assessora al Welfare e politiche sociali del Comune di Cisterna, l’assistente sociale Stefania Krilic, che ha attivamente partecipato, insieme a tutta la comunità professionale, al percorso di ideazione, progettazione e realizzazione di progetti innovativi che ancora oggi caratterizzano la rete del territorio della provincia di Latina, tra questi il CAN dormitorio notturno, LGNET rivolto a tutte le persone che si trovano in condizioni di fragilità, PIS quale pronto intervento sociale, le case rifugio per le donne vittime di violenza e le case per la semiautonomia.

«È stato un momento di grande confronto durante il quale sono emerse molte idee e proposte nei lavori di gruppo – commenta l’assessore Krilic -. Ciò dimostra l’importanza sia dell’incontro che della formazione e per questo ringrazio la presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, Elena Addessi, per aver scelto Cisterna come una delle tappe provinciali».

Il prossimo incontro del ciclo “L’Ordine si racconta. Insieme per un servizio sociale di qualità” è fissato per il 15 Novembre, nella provincia Viterbo.

COMUNICATO STAMPA