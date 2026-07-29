L’ORCHESTRACCIA a Cori all’Ombra del Festival

Lunedì 3 agosto 2026 alle ore 21.00, per “IL CONCERTO” all’Ombra del Festival, arriva a Cori, in piazza della Croce, l’ORCHESTRACCIA, la famosissima band che ha incantato l’Italia intera raccogliendo successi incredibili in ogni dove. Una fantastica serata di mezz’estate, sotto lo sguardo antico e imponente della Torre di Silla, attende il pubblico nell’Arena del Latium Festival (posti a sedere).

L’ORCHESTRACCIA è un collettivo itinerante folk-rock romano nato nel 2010 da un’idea di attori e musicisti, tra cui Marco Conidi, Edoardo Pesce e Giorgio Caputo. Il gruppo unisce musica e teatro riproponendo il folk romanesco e il repertorio degli autori tra Ottocento e Novecento insieme a brani inediti ispirati all’attualità (storie di donne vittime di soprusi, di giovani in cerca di identità, di amori dolci e malinconici), mescolando la tradizione con sonorità rock, ritmi latini, ska, patchanka e pop più delicato, fino a momenti di grande intensità acustica e poetica.

Questa strepitosa band – composta da Marco Conidi (cantautore/attore), Guglielmo Poggi (attore), Angelo Capozzi (chitarra), Emanuele Bruno (pianoforte/fisarmonica), Alessandro Vece (violino), Mario Caporilli (tromba), Claudio Mosconi (basso) e Fabrizio Fratepietro (batteria) – farà cantare e ballare il pubblico al ritmo della propria musica, che fonde come sempre in sé musica e teatro.

Il concerto dell’ORCHESTRACCIA si inserisce al meglio nell’ambito del Latium Festival, manifestazione che coinvolge tantissimi giovani volontari in un clima di condivisione con persone provenienti da luoghi lontani, che rende per qualche giorno Cori aperto alle culture più diverse, accogliente e creativo e che quest’anno ripropone la rassegna all’Ombra del Festival con questo eccezionale evento.

“Un concerto fortemente voluto dall’Amministratore comunale – afferma il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – un contributo in più per valorizzare il Latium Festival e arricchire l’offerta culturale dell’estate corese. Siamo sicuri che questi splendidi artisti sapranno coinvolgere tutti con la loro energia contagiosa e la loro poesia”.

Costo biglietto 7.00 euro

Biglietti in prevendita presso:

Bar Millenium – Piazza della Croce Cori (Valle)

Emporio Bauco – Piazza Signina Cori (Monte)

Caffè del Corso – Piazza Umberto I (Giulianello)

Bar della Stazione – Stazione Ferroviaria (Cisterna di Latina)