L’ora legale, ma il cambio fa davvero male alla salute? La risposta nella cronobiologia

Il cambio di orario in primavera e in autunno può in effetti stressare il corpo, anche se, purtroppo o per fortuna, non siamo tutti uguali. Alcune persone hanno bisogno davvero di diverse settimane per ritrovare il loro ritmo normale perché il nostro orologio biologico non è rapido come quello meccanico, che basta risistemare in pochi secondi.

In un sondaggio condotto nel 2019 su oltre 1.000 persone più di tre quarti degli intervistati segnalava problemi con il cambio, dichiarandosi stanco e affaticato. Il 65% lamentava anche difficoltà ad addormentarsi e altri disturbi del sonno.

Nello stesso anno un studio scientifico condotto dalla Vanderbilt University e dalla University of Pennsylvania aveva indagato sull’effetto del passaggio all’ora legale, scoprendo una correlazione tra i cambiamenti dell’ora e le funzioni cerebrovascolari e cardiovascolari e notando un aumento del tasso di ictus ischemico nei due giorni successivi alla transizione.

Oltre al rischio di attacchi ischemici, lo studio aveva documentato anche un aumento del 5% di infarti nella settimana successiva al cambio dell’ora, probabilmente dovuto alla parziale privazione del sonno che ha effetti sulla frequenza cardiaca e sulla pressione sanguigna.

Non è così per tutti, per fortuna, ma è indubbio che alterare il rapporto tra ore di luce e ore di buio può avere degli effetti. Lo afferma la cronobiologia, lo studio dei ritmi circadiani regolati dai nostri orologi biologici, i dispositivi di temporizzazione naturali degli organismi, per la quale Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash, and Michael W. Young sono stati insigniti del premio Nobel nel 2017.

Come spiega l’NIH, il centro di controllo di tutti si trova nel cervello: in particolare negli animali vertebrati, compreso l’uomo, questo è un gruppo di circa 20.000 cellule nervose (neuroni) che formano una struttura chiamata nucleo soprachiasmatico o SCN, localizzato nell’ipotalamo e che riceve un input diretto dagli occhi. Ogni cellula del corpo ha il proprio orologio e tutti i ritmi funzionano con un equilibrio mutuo perfetto.

Questo incredibile meccanismo si regola soprattutto con la luce del giorno. Quando cala l’oscurità, il cervello stimola infatti la produzione della melatonina, l’ormone del sonno, in modo che il corpo possa riprendersi. All’alba, invece, il livello di melatonina nel sangue diminuisce e il corpo diventa più produttivo. Oltre alle fasi sonno-veglia, il ritmo circadiano controlla anche la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la temperatura corporea. Ecco perché alterarlo può influire anche su questi parametri.

