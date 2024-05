L’onorevole Rossi lascia la Lega e aderisce a Fratelli d’Italia

Dichiarazione dell’europarlamentare Maria Veronica Rossi: “Dopo dieci anni di militanza, ho deciso di prendere una decisione importante: lascio la Lega. Una decisione sofferta, ma inevitabile, perché, ormai, all’interno del mio vecchio partito si erano create delle condizioni tali da non consentire più lì il prosieguo della mia esperienza politica. Sono stati dieci anni fantastici nei quali ho vissuto momenti belli ed esaltanti ed altri meno belli. Ho avuto modo di conoscere persone meravigliose con le quali ho stretto rapporti sinceri, che vanno al di là delle contingenze politiche e alle quali sarò sempre legata. Al partito ho dato tanto e ho anche ricevuto, ma si arriva, ad un certo punto, a dover fare delle scelte, a cercare nuovi stimoli. Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini, l’onorevole Claudio Durigon, il coordinatore provinciale onorevole Nicola Ottaviani, il coordinatore regionale Davide Bordoni, l’onorevole Marco Zanni, l’onorevole Marco Campomenosi e Marco Pietrandrea per la fiducia che hanno avuto in me in tutti questi anni. Ma soprattutto ringrazio i tanti giovani della Lega con i quali ho condiviso battaglie, con i quali abbiamo partecipato a centinaia di manifestazioni in qualsiasi giornata o in qualsiasi condizione meteorologica e con i quali abbiamo lavorato alacremente senza mai chiedere nulla. E ringrazio i tanti sostenitori e simpatizzanti che in questi anni mi hanno dato la forza di impegnarmi. Non rinnegherò mai gli anni passati nella Lega. Anzi li porterò sempre nel cuore. Tuttavia, ritengo che sia giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso politico, sempre nella grande famiglia del centrodestra, che mi consenta di esprimere appieno le mie idee e le mie convinzioni. Per questo ho scelto di aderire a Fratelli d’Italia, convinta da un progetto politico solido e di lungo respiro nel quale poter continuare in maniera forte a portare avanti le mie battaglie sulla difesa dei valori della nostra società, degli interessi dei nostri operatori economici, sulla valorizzazione dei nostri giovani e sulla difesa delle donne. Mi sento di rivolgere un sentito e sincero ringraziamento a Giorgia Meloni, alla responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, e all’onorevole Nicola Procaccini con il quale ho avuto tante e utili interlocuzioni. Fratelli d’Italia per me è stata una scelta naturale, perché è un partito che della coerenza di pensiero e d’azione ha fatto il proprio marchio di fabbrica e perché è la forza politica che più di ogni altra riesce a dare le risposte alle esigenze del Paese. Entro in punta di piedi in questa nuova realtà con la volontà di dare un contributo alla crescita del partito, del Paese e dei nostri territori”.

COMUNICATO STAMPA