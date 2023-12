L’onorevole Rossi ambasciatrice del Telefono Rosa

L’onorevole Maria Veronica Rossi, deputato della Lega al Parlamento europeo, ha ricevuto dal “Telefono Rosa” di Frosinone il riconoscimento di Ambasciatrice con la seguente motivazione:

“Per le sue azioni ed iniziative volte ad affiancare e a collaborare con chi in prima linea lavora per assistere donne e bambini vittime di violenza. Dedita alla lotta contro ogni tipologia di soprusi ha fatto della sua professione una missione di vita, promuovendo e diffondendo una cultura della legalità, rafforzando quell’attenzione necessaria a prevenire, accogliere e contrastare ogni fenomeno di violenza. Per aver operato anche nel Parlamento Europeo a tutela dei diritti delle donne e di minori vittime di abusi. Sempre impegnata in uno straordinario servizio per il controllo mirato alla prevenzione sarà con la sua professionalità e dedizione un valido punto di riferimento per il Telefono Rosa Frosinone Regione Lazio Odv”.

“Per me è un onore aver ricevuto questo riconoscimento. Soprattutto mi onora il fatto che il mio impegno abbia contribuito a diffondere quella cultura del rispetto nei confronti delle donne in un’epoca in cui ancora, purtroppo, le violenze sono all’ordine del giorno. Ringrazio il Telefono Rosa e tutti i volontari per ciò che fanno in maniera encomiabile e in prima linea quotidianamente coloro che si trovano in una situazione di disagio e di debolezza. Per il futuro raddoppierò i miei sforzi, dando il mio contributo affinché il fenomeno della violenza sulle donne venga neutralizzato e si possa vivere finalmente in una società pacificata e pienamente rispettosa dell’altro” ha commentato l’onorevole Rossi.

COMUNICATO STAMPA