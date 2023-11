L’onorevole Nicola Ottaviani ospite a Rainews 24 per parlare di salari

L’onorevole Nicola Ottaviani, segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, è stato intervistato ieri su Rainews 24, ed ha illustrato le ultime novità relative alla legge finanziaria sulla quale, in questi giorni, è in corso il dibattito parlamentare e politico.

Tra i temi trattati, particolare rilevanza è stata data al disegno di legge proposto dalla Lega finalizzato ad aumentare il potere d’acquisto dei salari e quindi all’adeguamento degli stessi al costo reale della vita.

“Stiamo parlando – ha detto l’onorevole Nicola Ottaviani – di una contrattazione di secondo livello. Il provvedimento si inserirà nell’aumento degli stipendi, oltre che della capacità di spesa delle famiglie, tra le aree urbane e suburbane, nelle quali si annidano fenomeni di speculazioni dei prezzi per ridare, alle famiglie, competitività sul piano sociale. E’ evidente che questa soluzione non rappresenta la panacea di tutti i mali finanziari e di liquidità, perché si tratta di una contrattazione di secondo livello, però si va ad inserire in un contesto più ampio di misure volte ad aiutare le famiglie e i cittadini. Si pensi, ad esempio, anche alla diminuzione delle aliquote da quattro a tre, che porterà a liberare 4,5 miliardi di risorse che potranno essere reinvestite e reinserite nel circuito economico. Ricordo, poi, la delega fiscale e il taglio del cuneo con quest’ultimo che, grazie a sforbiciate del 6-7% a seconda delle fasce di reddito, consentirà ai contribuenti di avere maggiori risorse a disposizione. In più, vorrei ricordare come il Governo si sia fatto promotore di un tavolo di confronto tra la grande distribuzione e le associazioni dei consumatori, per avere prezzi calmierati nel carrello della spesa e in questo senso si registrano segnali molto positivi”.

COMUNICATO STAMPA