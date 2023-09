Domani, martedì 5 settembre, l’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, sarà in diretta su La 7 nella trasmissione “Coffee break” (9.40-11). In studio saranno presenti anche il sindaco di Firenze Nardella, il direttore del Corriere della Sera Fontana, il direttore de Il Tempo Vecchi per parlare di economia e dei riverberi della crisi sulle città italiane.

comunicato stampa