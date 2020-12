Long Covid e tamponi positivi dopo la guarigione: tutte le incognite del coronavirus

Affaticamento, difficoltà respiratorie, dolori articolari, difficoltà di memoria e di concentrazione: sono alcuni dei sintomi del cosiddetto Long Covid o sindrome post Covid che non abbandonano molti dei pazienti Covid-19 neppure dopo la negativizzazione del tampone. Un aspetto subdolo della malattia provocata dal coronavirus Sars-CoV-2 che sta emergendo negli ultimi mesi e che porta con sé molti interrogativi. Come tanti sono gli interrogativi che riguardano l’altro lato della medaglia. Ovvero quei molti ‘ex’ malati Covid di fatto guariti ma il cui tampone resta positivo per settimane, se non per mesi, pur in assenza di sintomi.

Come mai avviene tutto questo?

“La tecnica del tampone molecolare è molto sensibile, tanto sensibile da poter rilevare a livello polmonare, anche una volta superata l’infezione, frammenti di genoma virale che non replicano, ma che sono il residuo dell’infezione che c’è stata. E questo quando il paziente non è più contagioso, tanto che ci si interroga se da un certo livello in poi si dovrebbe dare la negatività. Non lo si fa per un principio di massima cautela”. A dirlo, a Gazzetta Active, è il professor Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele e direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Non esiste un modo per rilevare la eventuale contagiosità o meno in quei pazienti teoricamente guariti ma ancora positivi dopo lungo tempo?

“Il modo per verificare la contagiosità potrebbe essere quello di isolare il virus in colture cellulari. Ma in questi casi nessuno ci è riuscito, a differenza dei casi di soggetti con carica virale alta. In questi pazienti con carica virale molto bassa non si riesce ad isolare il virus, e questo è già una evidenza che probabilmente lì il virus vivo non c’è più”.

Venendo invece ai pazienti con tampone negativo che continuano ad avere sintomi noti sotto il nome di Long Covid: da cosa dipende questa condizione?

“La sintomatologia in parte può essere data dall’infezione virale, in parte è una sintomatologia che assomiglia ad una risposta alle citochine infiammatorie, legate alla risposta immunitaria dell’organismo. Sappiamo che nell’infezione da Sars coronavirus esiste una sottopopolazione di pazienti, che sono poi quelli che rischiano la sindrome più grave, che hanno una risposta alterata alle citochine, un po’ come dopo una influenza”.

A quel punto quindi la sintomatologia non è quindi più legata al coronavirus Sars-CoV-2?

“No, il virus non c’entra più nulla. E’ la modalità con cui ciascun soggetto individualmente reagisce che porta a questa sintomatologia. Sono molti i fattori che incidono in questa infezione, come i livelli di vitamina D, per esempio, che si ritengono protettori di una sintomatologia importante. Siamo tutti diversi, c’è una diversità individuale. E c’è un collegamento diretto tra infezione virale e citochine infiammatorie”.

Si guarisce anche dal Long Covid? In quanto tempo?

“In tutti i casi a mia conoscenza sì. Magari dura qualche mese, ma poi rientra anche questa sintomatologia”.

foto e fonte salute.gazzetta.it