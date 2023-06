L’On.le Rossi: “Potenziare la casa della salute di Pontecorvo”

L’onorevole Maria Veronica Rossi, eurodeputato della Lega, ha visitato, accompagnata dal sindaco Anselmo Rotondo, dall’assessore Gianluca Narducci e dalla dottoressa Francesca Gerardi, la casa della salute di Pontecorvo. “Ho avuto modo di vedere – ha detto l’onorevole Rossi – una struttura molto efficiente, con personale medico e paramedico di ottimo livello. Qui, quotidianamente, si sperimenta un modello di sanità territoriale innovativo che unisce all’assistenza sanitaria anche quella sociale. All’interno della struttura si fa prevenzione e promozione della salute, attività ambulatoriale e, in caso di urgenze, si facilita il trasferimento in ospedale. La differenza con un normale poliambulatorio è che i professionisti non operano in maniera autonoma. Lavorano in gruppo per comprendere i problemi del territorio e offrire in maniera coordinata risposte ai bisogni, sanitari e sociali, della comunità. Confrontandomi con i professionisti che svolgono un lavoro encomiabile, si comprende come il rapporto con il paziente non sia più quello tradizionale del medico che aspetta che arrivi una persona con un problema, ma sono i professionisti socio-sanitari quasi ad intercettare i problemi di salute della popolazione, facendo prevenzione e promozione della salute. Al centro non ci sono più solamente le patologie, ma le persone. E’ stato piacevole scoprire come qui l’integrazione tra attività sanitarie e sociali sia già un obiettivo raggiunto, così come stabilito nelle linee guida dalla Regione”.“Ho potuto apprezzare – ha continuato l’onorevole Rossi – la radiologia, il centro diabetologico e la telemedicina offerti da questa struttura. Qui, 11 medici di base garantiscono cure continue alla comunità locale, offrendo servizi efficienti e tempestivi. L’Ospedale di Comunità è aperto 5 giorni su 7, dalle 8 alle 20, fornendo assistenza di qualità anche fuori dagli orari tradizionali. L’Unità di Degenza Infermieristica ha 15 posti letto per l’assistenza e il recupero dei pazienti. La radiologia è la più produttiva della Asl di Frosinone. Il servizio di Pronto Soccorso, attivo 24/7, è di grande ausilio all’ospedale di Cassino”“Facendo mio l’auspicio del sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, mi farò promotrice presso la Regione e l’Asl di Frosinone di iniziative affinché la casa della salute di Pontecorvo, che è un presidio sanitario che serve un vasto comprensorio e decongestiona le attività dell’ospedale di Cassino (22.000 accessi all’anno e un contributo consistente allo snellimento delle liste d’attesa), venga ulteriormente valorizzata e potenziata. Si tratterà di dare seguito a quanto previsto dagli investimenti del Pnrr, che per Pontecorvo hanno in programma l’attivazione di un hospice, la neuroriabilitazione e la riattivazione delle sale operatorie già presenti nella struttura” conclude l’onorevole Rossi.

comunicato stampa