L’On. Aldo Mattia alla cerimonia di benedizione della statua di S. Gerardo

Nel quadro delle celebrazioni per il 300° anniversario della nascita di S. Gerardo Maiella a Muro Lucano in provincia di Potenza, il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia frusinate di nascita ma eletto in Basilicata, è stato ospite della cerimonia di benedizione di una nuova statua del santo da parte dell’arcivescovo Santo Marcianò, di fronte al Santuario di S. Maria delle Grazie a Frosinone (Chiesa di S. Gerardo). Erano presenti Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone e Rosalba Zaccardo, vice sindaco di Muro Lucano, centri gemellati nella condivisione del culto del santo.“L’anno giubilare gerardino – ha dichiarato Mattia – è un evento di straordinaria importanza. E’ stato emozionante il momento in cui il Vescovo ha scoperto e benedetto la statua in bronzo di S. Gerardo nella piazza antistante l’omonima chiesa. Un’emozione per me doppia in quanto cittadino di Frosinone, città che venera il culto del santo e parlamentare della Basilicata, terra che ha dato i natali a S. Gerardo. Presto, mi recherò anche a Muro Lucano per ossequiare la comunità locale e venerare anche lì S. Gerardo che soleva dire: “La fede mi è vita e la vita mi è fede”. Sono certo che le celebrazioni dell’anno gerardino sapranno ricordare e valorizzare la sua santità semplice e immensa; rinsaldare i legami religiosi e civili con le comunità e favorire il rinnovamento spirituale”.