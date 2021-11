Questa sera in onda su Italia 1 alle ore 21.20 ci sarà uno speciale de Le Iene dedicato interamente all’omicidio di Serena Mollicone .L’inviata Veronica Ruggeri ricostruirà tutto il delitto in modo capillare insieme alla giornalista Angela Nicoletti e a Maria Tuzi, figlia del brigadiere Santino, morto suicida.Un omicidio che dopo vent’anni ancora non trova giustizia.

