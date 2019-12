L’ombra di Natale – La comunità Johnny&Mary di Paliano all’Asl di Frosinone per la Festa di Natale 2019

Il 20 dicembre 2019 presso la sala teatro dell’Asl Frosinone i ragazzi di Casa Johnny&Mary realizzeranno uno spettacolo di ombre cinesi intitolato L’OMBRA DI NATALE. La storia è stata scritta dall’ospite della SRSR Casa Johnny Maria Giovanna e successivamente sceneggiata dal resto dei ragazzi con il prezioso supporto del maestro Totò Calì. Il risultato è una performance artistica originale e brillante: con accompagnamento musicale dal vivo prenderanno vita sagome che raccontano il Natale di Maria Giovanna i di tutti i ragazzi della Johnny&Mary attraverso la voce del M° Calì. Questa è l’ennesima dimostrazione di come con l’arte si possa creare integrazione. Attraverso queste attività si possono fare interventi più profondi sia nel campo riabilitativo che sociale. Sono sempre più soddisfatto del nostro lavoro e soprattutto del fatto che i ragazzi siano i veri protagonisti di tutte le nostre attività – dichiara Enzo Prisco, Direttore Amministrativo della Johnny&Mary. Per l’occasione i ragazzi delle SRSR Casa Johnny e Casa Mary hanno realizzato il piccolo teatrino attraverso cui verranno proiettate le sagome del racconto natalizio. L’appuntamento è quindi presso la sala teatro dell’Asl di Frosinone il prossimo venerdì 20 dicembre per non perdere l’ultimo capolavoro artistico realizzato grazie al percorso terapeutico-riabilitativo dei ragazzi della Johnny&Mary. Lo spettacolo è inserito nella rassegna di rappresentazioni realizzate da altre comunità riabilitative. L’evento che avrà inizio alle ore 9:00, è organizzato in occasione della Festa di Natale dal DSMPD – Disperanti Sinfonie, Mirabolanti Psicodrammi Drammaturgici, che rappresenteranno lo spettacolo La sacra nascita. A seguire gran buffet, tombolata con premi ricchissimi e dalle ore 18:00 intrattenimento musicale fino a tarda notte. Per conoscere le attività di Casa Johnny&Mary visionare il sito https://www.johnnyemary.it/ e la pagina Facebook Casa Johnny&Mary

COMUNICATO STAMPA