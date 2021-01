Lo vogliamo ricordare con affetto,addio al grande artista Solange (FOTO)

di Antonio Gentile.

Una giornata triste per noi organizzatori, amici e simpatizzanti per aver ricevuto oggi questa triste notizia, era stato ospite da noi di Moda Città della Cascata evento di Alta Moda nella città di Isola del liri (Fr). Il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli, in arte Solange ci ha lasciato a 69 anni, è stato ritrovato morto nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta arrivati a casa gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere sul divano. Il medico del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. ((Secondo quanto raccolto dai militari Bucinelli era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso. Ospite lo scorso anno ad Isola del Liri per l’evento Moda Città della Casata, un mostro del palcoscenico che sapeva intrattenere migliaia di persone con la sua simpatia, sempre disponibile è pronto a dare qualche buon consiglio a tutti, la cosa che mi è rimasta impressa era la sua disponibilità, è stato carino con tutte le persone che lo fermavano per la strada chiedendogli un selfie o un autografo. Lo vogliamo ricordare con quel sorriso di quell’uomo simpaticone e burlone e ci stringiamo tutti con affetto a lui dandogli un saluto finale, accompagnarlo nel suo ultimo viaggio con un lungo applauso. Ciao caro Solange. Riposa in pace artista.

