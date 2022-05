Lo sport Parolimpico all’Istituto Nicolucci – Reggio

Ieri è stata una grande giornata di crescita per gli studenti dell’Istituto Nicolucci-Reggio di Isola del Liri. I ragazzi infatti hanno incontrato gli atleti paralimpici di alcune discipline sportive quali il basket in carrozzina, il tennistavolo, il calciobalilla e la scherma. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Isola del Liri e dall’Istituto, unitamente al Comitato Provinciale Paralimpico con il quale proprio la nostra Amministrazione ha avviato una speciale collaborazione per promuovere la cultura dello sport. Grazie all’impegno della Fondazione Santa Lucia gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con gli atleti, di scoprire lo sport praticato. Quella di questa mattina è solo la prima di altre iniziative analoghe che abbiamo intenzione di organizzare. Il nostro impegno è volto a far crescere la cultura dello sport, a far conoscere i suoi valori più alti. Gli atleti paralimpici sono testimoni preziosi per tutti noi. Per questo, a nome di tutta la Città li ringrazio per l’impegno profuso attraverso iniziative come quella al Nicolucci-Reggio”. A parlare è il Sindaco Massimiliano Quadrini che questa mattina, insieme al consigliere comunale Stefano D’Amore, agli insegnanti e al preside dell’Istituto Nicolucci-Reggio, prof Mario Luigi Luciani, ha accolto Carlo Di Giusto, Francesco Valente, Emanuele Di Giosaffatte, Clara Podda e gli atleti della Fondazione Santa Lucia.Gli studenti hanno avuto l’opportunità di dialogare con tutti loro scoprendo il lavoro e la dedizione degli atleti paralimpici. Per l’occasione sono state allestite pedane e tavoli da gioco all’esterno della scuola e gli studenti hanno provato le varie discipline che hanno regole e modalità altamente competitive. “Una preziosa testimonianza di questi straordinari atleti- ha sottolineato il primo cittadino – Sono donne e uomini eccezionali che devono essere esempi di vita per ognuno di noi”.di alcune discipline sportive quali il basket in carrozzina, il tennistavolo, il calciobalilla e la scherma. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Isola del Liri e dall’Istituto, unitamente al Comitato Provinciale Paralimpico con il quale proprio la nostra Amministrazione ha avviato una speciale collaborazione per promuovere la cultura dello sport. Grazie all’impegno della Fondazione Santa Lucia gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con gli atleti, di scoprire lo sport praticato. Quella di questa mattina è solo la prima di altre iniziative analoghe che abbiamo intenzione di organizzare. Il nostro impegno è volto a far crescere la cultura dello sport, a far conoscere i suoi valori più alti. Gli atleti paralimpici sono testimoni preziosi per tutti noi. Per questo, a nome di tutta la Città li ringrazio per l’impegno profuso attraverso iniziative come quella al Nicolucci-Reggio”. A parlare è il Sindaco Massimiliano Quadrini che questa mattina, insieme al consigliere comunale Stefano D’Amore, agli insegnanti e al preside dell’Istituto Nicolucci-Reggio, prof Mario Luigi Luciani, ha accolto Carlo Di Giusto, Francesco Valente, Emanuele Di Giosaffatte, Clara Podda e gli atleti della Fondazione Santa Lucia.Gli studenti hanno avuto l’opportunità di dialogare con tutti loro scoprendo il lavoro e la dedizione degli atleti paralimpici. Per l’occasione sono state allestite pedane e tavoli da gioco all’esterno della scuola e gli studenti hanno provato le varie discipline che hanno regole e modalità altamente competitive. “Una preziosa testimonianza di questi straordinari atleti- ha sottolineato il primo cittadino – Sono donne e uomini eccezionali che devono essere esempi di vita per ognuno di noi”.

comunicato stampa