Lo sperona, aggredisce e scappa: identificato e denunciato

Individuato dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina l’autore dell’aggressione del conducente preceduta dallo speronamento del veicolo avvenuta in Via Nettuno, zona Olmobello, sabato 20 novembre.

L’uomo, per futili motivi legati alla circolazione stradale, aveva dapprima minacciato il trentaduenne conducente dell’altra autovettura per poi passare alle vie di fatto colpendolo violentemente al volto e procurandogli una prognosi di 14 giorni per trauma facciale.

L’aggressore si dava immediatamente alla fuga senza che la vittima riuscisse a prendergli il numero di targa. Quest’ultimo, però, chiedeva subito l’intervento della pattuglia della Polizia Locale e riusciva a descrivere la fisionomia dell’aggressore e la sua vettura, una mercedes sportiva.

Le immediate ricerche in zona, unitamente alle testimonianze raccolte, consentivano agli agenti di individuare il responsabile, la cui auto presentava danni compatibili con quelli della parte danneggiata.

Veniva pertanto deferito in stato di libertà C.V. di anni 47 di nazionalità rumena, residente a Cisterna, per i reati di lesioni personali, violenza privata e danneggiamento di cose.

Comunicato stampa