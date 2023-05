Lo Slalom Città di Santopadre è il più longevo del Lazio

Lo slalom più longevo del Lazio, quest’anno si fregia del titolo di Campionato Italiano Slalom e Coppa ACI Sport 3a Zona. La Scuderia Santopadre Racing Team in collaborazione con la Motorsport 2C in sinergia con l’Amministrazione Comunale e Provinciale, l’ Aci Frosinone, l’ ACI Sport Italia, tutti gli sponsor, i media, le strutture alberghiere e i tutti i collaboratori, riavviano la collaudata macchina organizzativa che l’anno scorso ha permesso di raggiungere l’ambizioso obbiettivo preposto.Lo storico percorso con 15 postazioni di rallentamento si prepara ad accogliere i piloti su un asfalto molto apprezzato dagli specialisti di questa disciplina. Sabato 12 agosto le verifiche tecniche-sportive in piazza Guglielmo Marconi a Santopadre e domenica 13 agosto il via della gara con la ricognizione e le tre manche cronometrate!

