Lo Chef William Imola ospite a Miss Stelle Sotto la Cascata. Domani a LIRITV in esclusiva l’intervista

di Antonio Gentile

Come tutte le estate anche in questa arriva il pezzo che sta velocemente scalando le vette delle classifiche di radio e social.

Vi presento lo Chef cantante “William Imola in arte Chef William.”

Sabato 17 luglio su YouTube é uscito il video ufficiale del singolo discografico “Fuori Da Qua”,un vero e proprio tormentone estivo che arriverà sulle nostre spiagge facendoci divertire e ballare…

Lo chef di “Primo Appuntamento” in onda su Real Time questa volta unisce la cucina alla musica, dando vita allo chef cantante “Chef William”…

Il video in pochi giorni ha riscontrato un grandissimo successo,totalizzando quasi 40 mila visualizzazioni con più di 7 mila like…

Lo stesso Sabato 17 luglio presso Cinecittà World (Rm) in onore della manifestazione il “Microfono d’oro” organizzata dal grandissimo “Fabrizio Pacifici” lo chef cantante presenta davanti a tutte le radio italiane il suo nuovo personaggio, regalandoci un grandissimo spettacolo…

Tantissime le date in programma e le ospitate in radio per promuovere la nuova hit estiva,infatti proprio questo Giovedì 22 Luglio lo chef cantante è stato ospite a Radio Roma insieme al regista del videoclip “Goffredo Maria Bruno” dove ad attenderli in studio troveranno il noto attore Danilo Brugia e lo speaker radiofonico Paciullo…

Anche le modelle di Venere D’Italia sono state scelte per il suo ultimo video clip. Lo vedremo domani alle ore 12 sulla pagina Facebook di LIRITV in diretta in esclusiva, intervistato da Augusto D’Ambrogio e il 30 luglio nella serata spettacolo a Roccasecca presso Agridoc. Che si esibirà nuovamente con le candidate al concorso di bellezza Miss Stelle Sotto la Cascata 2021, finale regionale Lazio di Venere d’Italia. Per chi lo vuole ascoltare il singolo é disponibile su tutte le piattaforme digitali…

È già stato definito il nuovo tormentone estivo.

Per il momento noi della redazione gli facciamo i nostri più sinceri auguri per questo bellissimo traguardo raggiunto, magari oltre che ballare insieme a “Fuori da qua”lo chef ci farà anche mangiare a Miss Stelle Sotto la Cascata.

