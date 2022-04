Livio Cori spiega perché è finita con Anna Tatangelo: “È colpa del suo nome troppo pesante”

È finita la relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori, il rapper napoletano con il quale aveva iniziato a frequentarsi dopo la separazione da Gigi D’Alessio. Dopo le indiscrezioni lanciate da Chi, ora c’è la conferma. Vige il silenzio sul fronte della cantante di Sora, mentre Livio Cori si sbottona e dice di più sul perché nonostante la passione dei primi tempi, la relazione non abbia funzionato.

Classe 1990, Livio Cori è il giovane rapper napoletano che aveva fatto innamorare Anna Tatangelo nel corso della sua “rinascita” dopo la fine della storica relazione con Gigi D’Alessio. Lei mamma di Andrea, nato dal cantante, poco più grande del rapper, aveva trovato in Livio “la luce che ci voleva” nella sua vita. Non tutto è oro ciò che luccica però. Dopo le voci, Livio Cori ha voluto rompere il silenzio e, con una nota riportata al settimanale Oggi dal suo staff, ha fatto sapere di stili di vita inconciliabili e impegno professionali inconciliabili con quelli della cantante. “Il nome della Tatangelo è pesante”, fa sapere tramite la nota il rapper che non è riuscito a digerire il fatto di avere una donna famosa, con un ex compagno dal nome importante, al suo fianco nella vita di tutti i giorni.

Le foto di coppia sparite dai social

Per quanto Anna Tatangelo non abbia ancora voluto parlare dell’argomento rottura, sembrerebbe non aver chiuso in buoni rapporti con il rapper. Dal suo profilo Instagram infatti, sono sparite tutte le foto di coppia che aveva pubblicato negli scorsi mesi sul suo profilo Instagram. Scatti al mare, abbracci a sfondo Vesuvio, baci ed caption romantiche, tutto cancellato e rimosso per sempre. Eppure, fino a pochi mesi fa, la cantante aveva deciso di esporsi pubblicamente sulla sua nuova relazione, andando persino in tv, nel salotto di Silvia Toffanin, a raccontare la sua nuova felicità al fianco di Livio, che aveva già conosciuto anche suo figlio Andrea. “È una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato”, aveva raccontato. “Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti”.

Fonte fanpage.it