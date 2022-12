Live nella villa comunale: la dedica di Giuseppe de Candia a Frosinone

In occasione del Christmas Village organizzato nella Villa Comunale di Frosinone, si esibirà live il cantautore Giuseppe de Candia: nella scaletta della performance live, anche una canzone dedicata alla città.

Il brano “A Frosinone” nasce come celebrazione della città in cui il giovane artista ha trascorso diversi momenti importanti tra il 2018 e il 2020, collezionando preziosi ricordi messi in musica. La performance avrà durata complessiva di 20 minuti e sarà accompagnata dal chitarrista Edoardo Papagni. Prevista nell’esibizione anche la canzone Scrivimi per Sbaglio, colonna sonora dell’omonimo cortometraggio diretto e interpretato da Giuseppe de Candia stesso.

Appuntamento alle ore 21:00 alla Villa Comunale di Frosinone.

Link al brano “A Frosinone”: https://www.youtube.com/watch?v=C_1jwla2XnM

COMUNICATO STAMPA