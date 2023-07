L’ITS Meccatronico incontra i sindaci della provincia, Gianluca Quadrini: “Una grande opportunità per i nostri giovani”

Si svolgerà il prossimo martedì 11 luglio, presso il salone di rappresentanza della Provincia di Frosinone, l’incontro tra l’Its Meccatronico e i sindaci dei 91 comuni che compongono la provincia di Frosinone.

“L’amministrazione provinciale è socio fondatore dell’ente e per questo era importante che l’incontro avvenisse all’interno del nostro palazzo” Dichiara il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini a qualche giorno dall’incontro.

“La fondazione è un punto di riferimento tecnologico e industriale del nostro territorio e il coinvolgimento degli amministratori locali permetterà ai nostri giovani di avere un’opportunità in più per imparare e per essere proiettati nel mondo del lavoro. I giovani sono risorse indispensabili per le aziende e per la crescita della economia territoriale. Il nostro capoluogo – continua Quadrini – è da sempre un importante polo industriale, ricco di aziende all’avanguardia. Credo molto in questo progetto e mi sono attivato personalmente , di concerto con il Presidente della Provoncia di Frosinone, Luca Di Stefano, affinchè si potesse realizzare questo incontro, che ritengo sarà interessante e proficuo. Mi auguro che il dialogo che si andrà ad istaurare possa poi consolidarsi in una solida prospettiva futura per i nostri ragazzi.”

COMUNICATO STAMPA