L’ITS Meccatronico di Frosinone incontra i sindaci della provincia. A dare il benvenuto è Gianluca Quadrini

Si è svolto presso il salone di rappresentanza della Provincia di Frosinone, l’incontro tra l’Its Meccatronico e i sindaci dei comuni della provincia di Frosinone. A presentare il progetto per l’ITS c’era l’ing. Marco Micheli, amministratore delegato della Prima Components Italia SPA, che ha spiegato l’importanza di conoscere l’attività e gli obiettivi della fondazione. Tra i promotori del progetto, oltre la Provincia di Frosinone, c’è anche Unindustria, l’Universita di Cassino e del Lazio Meridionale, le imprese del territorio e il mondo della scuola. Ad intervenire in rappresentanza della Provincia di Frosinone è stato il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini, che in una nota commenta –

“L’amministrazione provinciale è socio fondatore dell’ente e per questo era importante che l’incontro avvenisse all’interno del nostro palazzo. Parliamo di due corsi di studio che daranno l’opportunità ai giovani selezionati di poter acquisire competenze specifiche e trovare un’occupazione stabile presso le aziende associate.”

“La fondazione – continua Quadrini- è un punto di riferimento tecnologico e industriale del nostro territorio e l’importanza di coinvolgere, oggi, gli amministratori locali è senza dubbio per permettere ai nostri giovani di avere un’opportunità in più per imparare e per essere proiettati nel mondo del lavoro. I giovani sono risorse indispensabili per le aziende e per la crescita della economia territoriale. Il nostro capoluogo – continua Quadrini – è da sempre un importante polo industriale, ricco di aziende all’avanguardia. Sono sicuro che questo incontro produrrà degli ottimi risultati. Ringrazio l’ing. Marco Micheli per questo momento informativo e ringrazio i numerosi sindaci che hanno aderito alla giornata.”

COMUNICATO STAMPA