L’Itis di Isola del Liri incontra la giovane scrittrice sorana Cristina Ferri, autore del libro “Ti aspettavo da una vita”

Il 25 novembre 2020 gli studenti dell’IIS “Nicolucci Reggio” di Isola del Liri incontreranno Cristina Ferri, una giovane e brillante scrittrice che presenterà il suo ultimo romanzo : “Ti aspettavo da una vita”.

L’incontro con l’autore è stato pensato come momento significativo di un percorso di educazione alla lettura e come mezzo efficace per avvicinare i ragazzi ai libri e alla lettura.

La possibilità di interloquire con la persona che ha effettivamente pensato e scritto le storie contenute nei libri letti è, infatti, un’esperienza difficilmente sostituibile con altre iniziative di promozione alla lettura o di “animazione” del testo.

E all’ITIS di Isola, a partire da quest’anno, si è deciso di utilizzare questa strategia per portare le giovani generazioni che hanno scelto il Nicolucci Reggio per formarsi, ad apprezzare la Lettura , come momento di crescita, di svago e di promozione sociale e culturale.

A partire dalle prime settimane di novembre, le classi della scuola diretta dal preside Mario Luciani, sono state responsabilizzate e motivate all’incontro attraverso varie attività preliminari.

Si è partiti con una lettura partecipata dell’opera, per arrivare ad una attenta riflessione sulle caratteristiche del libro.

A queste riflessioni hanno fatto seguito discussioni e confronti in classe, al fine di preparare domande da porre all’autore, di promuovere osservazioni e curiosità sulla tecnica di scrittura e di riflettere sullo stile utilizzato.

I ragazzi per ora conoscono Cristina Ferri come una giovane “penna” sorana, che è riuscita a raccontare le emozioni del cuore da un punto di vista singolare e attraverso una trama piuttosto inusuale.

Finora gli studenti sono riusciti ad appassionarsi alla narrazione di un viaggio profondo per le strade dell’anima, alla narrazione di un percorso affrontato con coraggio, alla narrazione di un viaggio reso duro dal buio di certi ricordi.

Il 25 novembre gli studenti, grazie alla collaborazione della LIBRERIA UNIVERSITAS di Sora, avranno modo di “incontrare” l’autrice in videoconferenza, attraverso la piattaforma Microsoft Teams utilizzata anche per la didattica a distanza.

L’evento, si svolgerà in una trama narrativa che vedrà contributi di tutte le Classi dell’Istituto ed in particolare di alcune produzioni audio e video assolutamente originali.

Il tutto avrà luogo on line nel rispetto della normativa per il contenimento del Covid.

Inizia una nuova avventura, dunque.

Il Nicolucci Reggio sperimenta un nuovo modo di operare, nonostante l’impronta non propriamente umanistica, tipica degli Istituti Tecnici che favoriscono la ricerca e sperimentazione empiristica.

COMUNICATO STAMPA