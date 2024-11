Litiga col papà in auto e lo accoltella, poi scappa a piedi: arrestato ragazzino di 14 anni

Un ragazzo, di 14 anni, ha accoltellato il padre nel corso di un acceso diverbio, ferendolo in modo grave. Il ragazzo e l’uomo si trovavano a bordo dell’auto dell’uomo, nella serata di ieri a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Sono sconosciuti per il momento i motivi del gesto, secondo quanto rende noto il quotidiano Il Gazzettino oggi in edicola.Subito dopo aver colpito il padre, l’adolescente è uscito dall’auto ed è fuggito a piedi. È stato individuato e fermato soltanto alcune ore più tardi dai carabinieri che intanto avevano avviato indagini. Il caso è coordinato dalla Procura dei minorenni di Trieste. I genitori del ragazzo si erano separati già tempo fa, e l’uomo poi si era ricostruito un’altra famiglia.La vittima è stata soccorsa e ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di San Vito. Per lui i sanitari si sono riservati la prognosi, le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita. (LEGGO) – FOTO ARCHIVIO

Correlati