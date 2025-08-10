Lite tra ventenni, estrae una pistola e spara: grave un giovane

Campoli Appennino – Doveva essere una serata di festa, ma si è trasformata in paura e sangue. Nella notte, in pieno centro a Campoli Appennino, una lite tra quattro ragazzi è degenerata fino a sfiorare la tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri della Compagnia di Sora, due giovani sulla ventina, provenienti da Sora, e due coetanei del posto avrebbero iniziato a discutere per futili motivi tra la folla presente alla manifestazione. Le parole si sarebbero presto trasformate in spintoni, finché uno dei ragazzi di Sora ha estratto una pistola a salve, colpendo alla testa un rivale con il calcio dell’arma e sparando poi alcuni colpi in aria.

Tra i presenti è scoppiato il panico. La vittima, un giovane di Campoli, è crollata a terra con una profonda ferita alla testa e una copiosa perdita di sangue. Soccorso immediatamente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale: le prime diagnosi parlano di trauma cranico e possibili danni al timpano.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno raccolto numerose testimonianze e avviato le indagini per rintracciare l’autore dell’aggressione e il complice, entrambi già identificati.

L’episodio ha scosso la comunità locale, lasciando sgomento e preoccupazione per l’escalation di violenza tra giovanissimi, anche in contesti di festa.

Foto archivio