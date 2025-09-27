Lite tra rivali in amore, serata di paura in un bar di Isola del Liri

Una lite scoppiata per motivi sentimentali ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella calda serata di giovedì, all’interno di un bar del centro cittadino. Due giovani, rivali in amore, sono arrivati allo scontro fisico dopo un acceso battibecco: ad avere la peggio è stato un ragazzo, colpito con un bicchiere e ferito alla testa.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine della lite ci sarebbe la frequentazione della vittima con l’ex fidanzata dell’aggressore. La discussione, nata davanti a diversi avventori del locale, è rapidamente degenerata. Uno dei due, in preda alla rabbia, avrebbe afferrato un bicchiere e lo avrebbe scagliato contro il rivale, colpendolo violentemente.

Il giovane ferito è caduto a terra perdendo molto sangue. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima in ospedale. Per il ragazzo è stata emessa una prognosi di 10 giorni, salvo complicazioni.

Sul luogo della lite sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Fondamentali saranno le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale, già acquisite dagli investigatori.

