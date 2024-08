Lite tra due giovani finisce a coltellate, 24enne colpito all’addome muore dissanguato

Un giovane di 24 anni dopo essere stato accoltellaro all’addome è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a Cassino, è successo la scorsa notte a Pontecorvo. Sembra che intorno alle due in via San Giovanni Battista in località Melfi, due giovani marocchini hanno avuto una lite ed uno dei due ha estratto un coltello colpendo il 24enne all’addome che poco dopo è deceduto.L’autore dell’omicidio è stato fermato dalle forze dell’ordine.

