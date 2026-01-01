Lite tra due amici dopo il Veglione di Capodanno: momenti di tensione ad Arpino

Dopo il Veglione ad Arpino, si sono registrati momenti di forte tensione all’esterno di un locale dove si era concluso il Veglione di Capodanno. Secondo quanto riferito da alcune testimonianze, due uomini, amici, entrambi sulla quarantina e residenti in zona, avrebbero dapprima avuto una discussione animata all’interno del locale, per poi proseguire il confronto in strada.

La lite sarebbe rapidamente degenerata fino a sfociare in una colluttazione fisica. Uno dei due avrebbe riportato una lieve ferita al volto, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto per le cure del caso.

