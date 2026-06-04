Lite per futili motivi degenera in accoltellamento: arrestato un 55enne

Nei giorni scorsi i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia Carabinieri di Anagni hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni, separato e già noto alle Forze dell’Ordine, resosi responsabile di un’aggressione a mano armata ai danni di un 31enne. L’episodio si è verificato intorno alle ore 8:50 in via Tofe Pistone. Al culmine di un’accesa lite, scaturita per futili motivi, il 55enne ha aggredito un uomo di 31 anni, domiciliato ad Anagni e anch’egli con precedenti di polizia. Durante l’alterco, l’aggressore ha impugnato un coltello da cucina scagliandosi contro il rivale e procurandogli ferite da taglio. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale medico del “118”, che ha prestato i primi soccorsi alla vittima, successivamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Colleferro (RM). I sanitari hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. I militari dell’Aliquota Radiomobile, giunti sul luogo della colluttazione, hanno bloccato il 55enne e recuperato l’arma bianca utilizzata per l’aggressione. Durante le procedure di controllo, è stato rinvenuto un secondo coltello nella disponibilità dell’uomo. Entrambe le armi sono state sottoposte a sequestro, debitamente repertate e custodite presso gli uffici del Comando in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato. L’Autorità Giudiziaria competente è stata tempestivamente informata dai militari operanti. Al termine delle formalità di rito, il 55enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella tarda mattinata di ieri i Giudici del Tribunale di Frosinone, ritenendo legittimo l’operato dei Militari, hanno convalidato l’arresto dell’uomo.