Lite finisce in tragedia, Romeo muore a 17 anni colpito con un coltello all’arteria femorale

Tragedia a Formia, dove un diciassettenne è morto a causa di una coltellata che gli ha reciso l’arteria femorale ed un altro ragazzo è rimasto ferito. Poco dopo le 19.30 per futili motivi,in via Vitruvio, è scoppiato un diverbio tra due gruppi di giovanissimi ed è spuntato fuori un coltello, Romeo Bondanese viene colpito all’arteria femorale e muore poco dopo in ospedale al.”Dono Svizzero” dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo non c’è c’è l’ha fatta. Ferito anche un altro ragazzo che viene immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico. Il giovane presunto aggressore,coetaneo della vittima, è stato fermato dalle forze dell’ordine.

