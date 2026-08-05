Lite degenera, spuntano roncola e coltello: intervento dei Carabinieri evita il peggio

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carabinieri trevi nel lazio
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Una banale discussione nata per motivi futili rischia di trasformarsi in tragedia, ma il tempestivo intervento dei militari evita il peggio. I Carabinieri della Stazione di Trevi nel Lazio hanno denunciato in stato di libertà due uomini ritenuti responsabili di una violenta discussione, culminata in gravi minacce e nell’uso di armi bianche. Quella che doveva essere una semplice lite verbale è degenerata in pochi minuti in un’aggressione fisica violenta. La situazione è precipitata quando uno dei due contendenti ha estratto una roncola di 40 centimetri e un coltello a serramanico lungo 20 centimetri, brandendoli contro l’avversario. L’immediato arrivo sul posto dei Carabinieri ha impedito che lo scontro avesse conseguenze più gravi: i due uomini sono stati allontanati l’uno dall’altro, riportando la calma. Al termine degli accertamenti, per i due uomini è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di minacce, lesioni personali e porto abusivo di armi. Oltre al sequestro penale della roncola e del coltello utilizzati durante il diverbio, i Carabinieri, in via preventiva, hanno infatti ritirato tutti i fucili da caccia che i due soggetti detenevano regolarmente nelle proprie abitazioni, a causa della perdita dei requisiti di affidabilità necessari per il possesso di armi.

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