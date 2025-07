L’Italia trionfa agli European Para Youth Games: medaglia d’oro nel basket in carrozzina con cinque vittorie su cinque

“Medaglia d’oro dell’Italia agli European Para Youth Games di Istanbul grazie ad un percorso di cinque vittorie su cinque – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – I ragazzi, guidati da coach Castellucci e già ospiti a Veroli (FR), hanno dominato il torneo di basket in carrozzina, battendo in sequenza Olanda (80 a 42), Francia (64 a 19), Portogallo (85 a 41), Irlanda (77 a 29) e Spagna nell’ultimo match della manifestazione (96 a 22). Grande soddisfazione per tutta la Federazione italiana pallacanestro in carrozzina. Un plauso allo staff azzurro composto di professionisti forti e determinati che hanno portato in alto il nome dell’Italia in questa importante competizione”.

