L’Italia riapre, da domani 15 Regioni in zona gialla: le nuove regole

L’Italia riapre domani. Ripartono le attività all’aperto, dallo spettacolo alla ristorazione. Ma con il coprifuoco alle 22. Gli studenti di tutte le scuole e le università tornano in presenza, tranne che nelle zone rosse. Dal 15 maggio ripartono stabilimenti balneari e piscine scoperte. Il 1° giugno tocca alle palestre anche al chiuso, a luglio via libera anche alle Fiere. Per spostarsi tra le Regioni arriva un “pass”, sul modello del ‘green pass” europeo.Ecco alcune delle misure annunciate che dovrebbero essere contenute nel prossimo decreto, in vigore da domani.Torna la zona giallaViene ripristinata dopo oltre un mese di stop. Ma con dei cambiamenti rispetto al passato. Tra questi, la possibilità di spostarsi liberamente tra Regioni classificate in questo colore e la ripresa di diverse attività, soprattutto all’aperto.A scuola in presenza In zona gialla e arancione tutte le scuole saranno in presenza. In zona rossa lezioni in presenza fino alla terza media, mentre alle superiori l’attività si svolgerà almeno al 50% in presenza.

foto e fonte tgcom24.mediaset.it