L’Istituto Comprensivo Evan Gorga di Broccostella protagonista ai Giochi Sportivi Studenteschi

Lo sport, soprattutto in età scolare, è una vera e propria palestra di vita: la capacità di trovare le soluzioni nei momenti di difficoltà, di assumersi la responsabilità delle proprie scelte, di gestire le frustrazioni per gli insuccessi e le pressioni emotive, sono abilità che si sperimentano, sia nel contesto sportivo, sia nella realtà del quotidiano. Lo sport è anche un palcoscenico importante in cui i giovani costruiscono e sperimentano valori e rispetto di regole: lealtà, etica, rispetto dell’avversario, tolleranza.Attraverso la pratica sportiva imparano inoltre ad essere autonomi ma anche ad appartenere ad un gruppo, ad una squadra.L’Istituto Comprensivo Evan Gorga di Broccostella, da sempre attribuisce allo sport un ruolo primario nella formazione degli alunni e gli ultimi successi nell’ambito dei “Giochi Sportivi Studenteschi” ne sono la testimonianza. Nelle scorse settimane, 24 giovanissimi atleti, studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado nei plessi di Broccostella e Campoli Appennino, accompagnati e preparati dai docenti Sabrina Pagnani e Fabio Preziosi, hanno partecipato alla fase provinciale e alla successiva gara regionale di Corsa Campestre.Nella prima fase, che si è tenuta a Pontecorvo il 02/02/23 gli alunni Mattia Rotondi, Emiliano Bellini, Cristian Capuano e Mattia Polsinelli hanno conquistato la qualifica come prima squadra per la categoria dei ragazzi, mentre l’alunno Mattia Rotondi di Campoli Appennino, si è aggiudicato il gradino più alto del podio anche nella gara individuale.Per la categoria ragazze, la squadra formata da Camilla La Posta, Lusilla Tomolillo, Nicole Di Vaio e Emma Preziosi si è qualificata seconda nella provincia mentre la giovane atleta Camilla La Posta si è qualificata seconda nella gara individuale provinciale.Con queste due squadre l’Istituto è stato ammesso alla gara regionale tenutasi a Cassino il 16/02/2023 presso gli impianti sportivi del campus la Folcara.Nella gara regionale la categoria ragazzi e ragazze gareggiava per il Trofeo delle Province e la provincia di Frosinone si è qualificata seconda per la categoria maschile e terza per la categoria femminile.Un plauso speciale a questi giovani ma già determinati atleti e un grande augurio di poter proseguire la loro attività sportiva con onore e successi sia nell’ambito scolastico, sia al di fuori di esso.

comunicato stampa