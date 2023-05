L’istituto comprensivo di Broccostella celebra trenta anni di intitolazione ad Evan Gorga. La partecipazione di Gianluca Quadrini

L’istituto comprensivo di Broccostella celebra trenta anni di intitolazione ad Evan Gorga, il celebre musicista, tenore e collezionista che grazie al suo talento si conferma come un’eccellenza della provincia di Frosinone. I ragazzi dell’istituto hanno voluto celebrare questo momento con uno spettacolo di fine anno a lui dedicato, presso il cinema teatro Mangoni di Isola del Liri. Molti i partecipanti tra cui anche il Presidente del Consiglio provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che in rappresentanza del Presidente Luca Di Stefano, si dichiara entusiasta di aver preso parte allo spettacolo e si complimenta con i ragazzi e la dirigente scolastica, dott.ssa Anita Monti – “Rendere omaggio ad un’artista come Evan Gorga, è la dimostrazione di quanto i nostri giovani riconoscono le proprie radici e capiscono che attraverso la cultura, il sapere e lo studio si possa fare strada nella vita e diventare un’eccellenza per il proprio territorio. Ho assistito ad una rappresentazione davvero emozionate e sono rimasto sbalordito dalla bravura di questi giovani ragazzi. Mi complimento con loro e gli invito ad andare avanti sempre con questo spirito intraprendente. Ringrazio la Dirigente Scolastica, la dott.ssa Anita Monti per l’invito e mi congratulo con lei perché ha dato vita ad un progetto dove la cultura è la massima espressione del nostro territorio.” Così in una nota, il Presidente del Gruppo Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA