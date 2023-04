Lista “Tu protagonista, Enzo Perciballi sindaco per Boville”

ELEZIONI COMUNALI 14 E 15 MAGGIO 2023. IL SINDACO USCENTE ENZO PERCIBALLI: CI RIPRESENTIAMO AGLI ELETTORI CON LA SQUADRA IN CARICA ARRICCHITA DA FORZE FRESCHE E NUOVE IDEE PER IL PAESE

“Di nuovo in campo con tutti gli amministratori in carica al completo e forze fresche che potranno portare un valido contributo e nuove idee alla nostra azione amministrativa, a beneficio del paese e dei cittadini”.

Così, in una nota, il sindaco uscente di Boville Ernica Enzo Perciballi, spiega i motivi della sua candidatura per il secondo mandato con la lista “Tu Protagonista”, in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno i prossimi 14 e 15 maggio 2023. E presenta la squadra con cui si propone di tornare ad amministrare Palazzo Simoncelli.

“Le candidature degli amministratori uscenti sono un chiaro segnale da parte nostra – spiega il primo cittadino – in ossequio al principio della continuità amministrativa. Saranno infatti della partita gli attuali assessori Benvenuto Fabrizi, Rocco Picarazzi, Anna Maria Fratarcangeli e Anna Verrelli, il presidente del Consiglio Giacomo Iozzi e i consiglieri Martina Bocconi, Elisa Palombi e Luigi Onorati. Ma non abbiamo per questo rinunciato a una ventata di novità, sempre sulla scia del rispetto della parità di genere. I nuovi candidati che sono entrati a far parte della nostra squadra, infatti, sono due donne e due uomini: la giovanissima Valentina Greci (appena 23 anni), Luana Zili, Pietro Rotondi e Adriano Ferrante. Si tratta di persone che ben conoscono il territorio e che, quindi, potranno portare un valore aggiunto alla nostra azione di governo, se i cittadini vorranno confermarci”.

Dopo aver presentato la squadra che lo affiancherà nella campagna elettorale, il primo cittadino uscente Perciballi ci tiene anche ad evidenziare i motivi della sua ricandidatura: “Si tratta di una scelta naturale per due motivi: sottoporre al giudizio dei cittadini il nostro operato nel quinquennio che ci ha visto amministrare e proporci per portare avanti progetti e riforme già avviate e finanziate, tutti temi che avremo modo di sviluppare durante questo mese che ci separa dal voto. Per ora basta ricordare che abbiamo messo mano, ottenendo risultati, a tutti i settori strategici di competenza della pubblica amministrazione: lavori pubblici e viabilità, impianti sportivi e strutture pubbliche, bilancio, pubblica illuminazione e risparmio energetico, urbanistica, cultura, istruzione, turismo, sociale e attività produttive. Solo per citare i più noti. Abbiamo invertito un trend a noi precedente, realizzando opere con finanziamenti pubblici anziché ricorrere ai mutui”.

