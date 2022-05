Lista Ottaviani – Prima Frosinone e Lista Mastrangeli completano la raccolta delle firme in poche ore

La Lista Ottaviani – Prima Frosinone e la Lista Mastrangeli hanno iniziato e completato, in appena due ore, nella giornata di domenica, la raccolta firme prevista dalla legge al fine della presentazione dei candidati alle amministrative del 12 giugno prossimo.

La Lista Mastrangeli ha raccolto le adesioni presso il comitato elettorale del candidato a sindaco del centrodestra, in via Aldo Moro, mentre i sottoscrittori della Lista Ottaviani – Prima Frosinone si sono ritrovati in via Fabi, nei pressi dell’ingresso della Asl, sull’area esterna del Caffè 81. Ogni lista – completa giĂ da qualche giorno – vede la presenza di 32 candidati tutti provenienti dalla societĂ civile, dal mondo del lavoro, dal precariato, del volontariato. Diversi i giovani, i professionisti, gli imprenditori, gli insegnanti, gli studenti, i lavoratori atipici, decisi a offrire il proprio contributo per continuare l’esperienza amministrativa che ha reso possibile, in questi anni, la rigenerazione completa del volto della cittĂ , trasformata in un moderno capoluogo.

COMUNICATO STAMPA