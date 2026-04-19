“Lista chiusa, ora si parte”: Benvenuto Fabrizi accelera la corsa a Boville Ernica

Si chiude la fase delle firme e si apre ufficialmente quella della proposta politica. La lista “Benvenuto Fabrizi Sindaco per Boville” è completa e pronta a scendere in campo, segnando l’inizio concreto della sfida elettorale.

La sottoscrizione è stata formalizzata ieri al Bar Live, alla presenza del consigliere provinciale Luca Fardelli, che ha convalidato tutte le adesioni, certificando la regolarità del percorso. Un passaggio tecnico, ma anche simbolico, che segna il passaggio dalle intenzioni ai fatti.

“Non è un punto di arrivo, è l’inizio”, è il messaggio che accompagna la chiusura della lista. Un segnale chiaro: la campagna entra nel vivo con l’obiettivo di intercettare una domanda di cambiamento che, secondo il gruppo, cresce nel territorio.

Al centro del progetto c’è l’idea di una Boville che vuole uscire dall’immobilismo, puntando su serietà amministrativa, programmazione e risultati concreti. Temi che saranno sviluppati nei prossimi giorni, quando verrà presentato il programma elettorale: sviluppo del territorio, sostegno alle attività locali e potenziamento dei servizi tra le priorità annunciate.

Intanto, il prossimo passo è già fissato: la consegna ufficiale della lista, prevista per la prossima settimana, in anticipo sui tempi. Una scelta rivendicata come segno di responsabilità e organizzazione.

La partita è appena iniziata, ma il messaggio è già chiaro: “cambiare passo” è lo slogan, ora si attende la risposta delle urne.