L’Isola del Natale, edizione 2021

Installazioni multimediali, mostre, documentari, motoraduno, installazioni fotografiche, concerti itineranti, Babbo Natale in Piazza, Lunapark Fluviale. E ancora: Presepe vivente con artisti di strada, luminarie e presepi. Al via la III Edizione de L’Isola del Natale.

Dopo l’inaugurazione dell’installazione multimediale “Gocce”, presso la Galleria Pisani che si è svolta ieri, oggi venerdì 3 dicembre, aprirà il Lunapark Fluviale presente nel parco fluviale. Il Comune per l’occasione ha previsto un giro gratuito offerto dall’Ente stesso.

Sabato 4 dicembre, alle 17 presso il teatro stabile verrà inaugurata la mostra a cura del professor Piergiorgio Borrelli “Il Cielo Nascosto”. Mercoledì 8 alle 10 ci sarà l’esibizione itinerante della Banda di Natale, a cura dell’Accademia Musicale Isolana nel quartiere San Carlo-Borgonuovo-Carnello. Alle 16 aprirà la “XIX^ Edizione del Presepe Artigianale” a cura di Leonardo Bonavenia in via Cataldi 19. Alle 16.30 in piazza Boncompagni l’attesa cerimonia di accensione dell’Associazione Events Isola. A seguire l’inaugurazione della mostra dei presepi artigianali nel centro storico.

La giornata di venerdì 10 dicembre è tutta in onore della Madonna di Loreto. Sabato 11, ore 18.00, verrà diffuso presso il teatro stabile il documentario “Diego’s Italy”, a cura di Diego Del Brocco. Sabato 18 dicembre una nuova esibizione itinerante della Banda Del Natale, alle 10, stavolta presso i quartieri Pirandello e Centro Storico. Alle ore 16 si svolgerà il “Mancini Day” a cura del Motoclub Franco Mancini, presso la Galleria Pisani. Domenica 19 alle 20,30 la Banda musicale della città di Isola del Liri si esibirà in Concerto all’interno della chiesa Santissima Immacolata. Lunedì 20 alle 14,30 in piazza XX Settembre arriverà la slitta di Babbo Natale con le renne per l’iniziativa “Ricominciamo dal Natale…con il Bagaglio delle Idee”. Domenica 26 in piazza Boncompagni e al Teatro Stabile si darà il via Alla II Edizione di “Nativitart” con il presepe vivente e gli artisti di strada. Lunedì 27 alle ore 17 l’atteso ritorno di Blink Circus, il teatro fotografico a cura di Lorenzo Mastroianni, presso l’auditorium New Orleans.

Sabato primo gennaio, alle 21, il tributo a Fabrizio De Andrè con Le Cattive Letture, presso il teatro stabile. Martedì 4 gennaio alle ore 15 anche un giro gratuito offerto dal Comune al Lunapark Fluviale.

“È davvero un ricco calendario quello dell’Isola del Natale 2021 che abbiamo organizzato grazie alla collaborazione di tante realtà territoriali – hanno detto il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla Cultura Massimo D’Orazio – Ogni giorno da qui e fino a gennaio gli isolani potranno trascorrere momenti di serenità non solo in centro ma anche nei vari quartieri. Puntiamo a restituire alla città un senso di normalità ma al contempo occorre che ognuno faccia la propria parte, rispettando le regole e adottando comportamenti responsabili”.

