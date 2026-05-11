L’Isola 1925 festeggia la promozione: il plauso del consigliere provinciale Gianluca Quadrini

L’’Isola 1925 scrive una pagina memorabile della propria storia sportiva conquistando ufficialmente la promozione nella categoria superiore. Un successo che ha scatenato l’entusiasmo di tifosi e cittadini, raccogliendo il plauso unanime delle istituzioni locali.

​Sull’importante traguardo raggiunto è intervenuto il Consigliere Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha espresso profonda soddisfazione per il risultato ottenuto dalla compagine sportiva:

​“Come Consigliere Provinciale di Frosinone rivolgo le più sincere congratulazioni alla società, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti e a tutti i tifosi che hanno sostenuto questa splendida cavalcata. Questo traguardo non è solo un risultato sportivo, ma è il frutto maturo di sacrificio, impegno costante e un immenso amore per i colori della nostra città.”

​Quadrini ha poi sottolineato l’importanza dello sport come volano di identità e coesione per l’intera Ciociaria: “Vedere una realtà del nostro territorio eccellere e scalare le gerarchie calcistiche è motivo di grande vanto per l’intera amministrazione provinciale. Complimenti ragazzi, avete dimostrato che con la determinazione si possono raggiungere vette ambiziose. La Provincia di Frosinone è fiera di voi.”

​Il successo dell’Isola 1925 proietta la società verso la stagione in Promozione, portando con sé l’entusiasmo di una comunità che vede nello sport un pilastro fondamentale di crescita e aggregazione sociale.