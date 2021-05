Liri tv risponde alla lettera aperta

Nella lettera aperta inviata a questa redazione a firma di Vittorio Venditti, Filippo Mosticone e Maria Lucia Belli, emerge una ‘leggera contraddizione’. I firmatari, che sicuramente parlano a nome proprio e non per conto del partito, scrivono testuali parole: “(…)rimanendo coerente con ciò che ha sempre affermato, mai con il PD mai con i 5S ed oggi sfidiamo chiunque a livello di coerenza, perché Giorgia Meloni ha insegnato a tutti cosa vuol dire rimanere sempre dalla stessa parte.” Spettabili signori, rispettabilissima Signorina, due parole sulla ‘coerenza’ da Voi tirata in ballo, vanno spese. La coerenza, sostantivo femminile, è una costanza logica o affettiva nel pensiero e nelle azioni. Nella Vostra missiva si leggono testuali parole: “(…)proprio per questo nacque Fratelli d’Italia, ridando una casa a chi non si riconosceva nel Berlusconismo” . Se il partito è nato, come da Voi scritto, per ridare una casa a chi non si riconosceva nel Berlusconismo perché oggi, il partito FDI, è alleato con i Berlusconiani in ambito nazionale, regionale e locale? C’è, a Vostro illustrissimo avviso, una mancanza di costanza logica o affettiva nel pensiero e nelle azioni?

Un abbraccio e buon proseguimento di serata a tutti Voi.