Lions “UN POSTER PER LA PACE”, cerimonia di consegna dei premi ai ragazzi dell’I.C. 3

Nei giorni scorsi una delegazione del club di Sora, Isola del Liri, Arpino si è recata presso l’I.C. Sora 3, guidato dalla Dirigente Scolastica Marcella Petricca, per consegnare dei premi a tutti gli alunni che hanno partecipato al concorso dei Lions “UN POSTER PER LA PACE”.Ha coordinato tutte le fasi del concorso la cerimoniera del club Franca Di Passio e hanno partecipato alla cerimonia di consegna il Presidente Riziero Capuano, il Presidente di Zona e Segretario del Club Bernardo Maria Giovannone, il Tesoriere Peppino Quadrini, il Socio Fondatore Flaviano Bastardi oltre alla Vicepreside della scuola e ad altri docenti. A tutti gli alunni è stato consegnato un pacchetto, rosso ai ragazzi e arancione alle ragazze, contenente materiale scolastico vario che è stato accolto con gioia. Un sentito ringraziamento alla Preside per la disponibilità e ai docenti dell’istituto coinvolti

COMUNICATO STAMPA A FIRMA del Segretario del Club e Responsabile della comunicazione, Bernardo Maria Giovannone

