Lions Sora-Isola del Liri-Arpino: alleviare la fame

Nei giorni scorsi il club Lions di Sora-Isola-Arpino in collaborazione con l’Unita’ interparrocchiale di Arpino Santopadre guidata da Don Antonio Di Lorenzo ha realizzato il primo service dell’anno lionistico 25/26 che ancora una volta vede il club guidato da Bernardo Maria Giovannone.Infatti i collaboratori di Don Antonio si sono recati al banco alimentare di Aprilia per conto del club Lions a prelevare derrate alimentari da distribuire ai bisognosi del comprensorio che non sono pochi.Pasta,latte,biscotti,cocomeri,conserva e molta cioccolata sono stati caricati e poi distribuiti a chi ne ha necessità compreso il Monastero di clausura di Sant’Andrea del Colle.Il club continuerà nella collaborazione con associazioni ed enti religiosi per rendere la distribuzione degli alimenti più capillare e più diffusa possibile

Bernardo Maria Giovannone Presidente Lions Sora-Isola Arpino

