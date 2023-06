Lions Club Val Comico, raccolti circa 170 occhiali usati

Durante questo anno lionistico come per gli anni precedenti il nostro Lions Club Val Comico ha effettuato la raccolta degli occhiali da vista usati, per questo service si sono impegnati per la raccolta il Socio Franco Giannitelli, il Socio Luigi Antignani, il Socio Raffaele Roncone e il Presidente D’Antona. Gli occhiali circa 170 più diverse lenti sono stati inviati al “Centro Italiano Lions Raccolta occhiali usati Onlus” che provvederanno ad eventualmente riparare, catalogare e infine inviare nei paesi del terzo mondo dove sono necessari.

Mi piace ricordare che gli occhiali che non usiamo più normalmente finiscono nei rifiuti indifferenziati e quindi in discarica, noi Lions diamo nuova vita a questi oggetti e rendiamo felice qualche uomo, qualche donna o qualche bambino che non può permetterseli.

COMUNICATO STAMPA