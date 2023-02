Lions club, UNA RACCOLTA A PREMI DI OCCHILAI USATI TRA LE CLASSI DEI VARI ISTITUTI

E’ partita un’altra iniziativa dei Lions club della nostra Zona che comprende tutti i Clubs della Provincia di Frosinone.(Arce-Pontecorvo, Cassino, Frosinone, Sora-isola del Liri-Arpino,Val Di Comino) Infatti su nostra proposta e con piena condivisione del Governatore, tutti i Presidenti dei Clubs Sabatino Ianniello, Francesca Rosso, Roberto Boccardi, Riziero Capuano, Domenico D’Antona hanno accolto l’idea di proporre alle scuole del comprensorio UNA RACCOLTA A PREMI DI OCCHILAI USATI TRA LE CLASSI DEI VARI ISTITUTI. Dopo l’incontro di Zona di qualche giorno addietro, è stata concordata una lettera da inviare alle scuole per attivare questa iniziativa. I Presidenti stanno facendo partire la richiesta ai Dirigenti Scolastici spiegando che la raccolta di occhiali usati è un’attività tradizionale dei Lions International in considerazione del fatto che in diversi paesi del mondo tanti bambini, ma anche adulti, non riescono ad avere a disposizione occhiali per migliorare la vista e poter svolgere le varie attività quotidiane .Gli occhiali, dopo la raccolta, saranno inviati al Centro Nazionale Lions Occhiali usati dove verranno adattati e poi mandati in quelle nazioni che ne avranno necessità. Il Centro nazionale funziona da 19 anni, ha ricevuto 4.102.000 paia di occhiali e ne ha potuti adattare e consegnare 1.717.000 impegnando 126.184 ore di lavoro soprattutto volontario.

E’ la prima volta che i Lions propongono una raccolta con premio finale alla classe che ne ha accumulati di più per ogni Istituto Scolastico e siamo sicuri che i Dirigenti Scolastici, dotati di grande sensibilità, visto il lavoro che svolgono, accoglieranno con favore l’iniziativa.

ZONA LIONS 1A (Provincia di Frosinone)

Il Presidente di Zona Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA