Lions Club Sora-Isola Del Liri- Arpino, consegnate alimenti alle famiglie bisognose

Questa mattina il nostro Club ha fatto un’altra consegna di derrate alimentari, in collaborazione con il Banco Alimentare, comprendente salsa di pomodoro,pasta,tonno e carne in scatola,biscotti,piselli,fagioli,succhi di frutta insieme a tre cassette di aranciate.Sono destinate a famiglie che ne hanno la necessità del comprensorio.E’solo un’altra piccola goccia per servire il prossimo meno fortunato e cercheremo di continuare nei prossimi mesi a fornire altri alimenti.Il Progetto ha coinvolto tutti i soci del club in modo particolare il Presidente Riziero Capuano,Il Segretario e Presidente di Zona Bernardo Maria Giovannone,il tesoriere Peppino Quadrini,Il primo e il secondo Vicepresidente Imperante e Fiorentini,la Cerimoniera Franca Di Passio.

Il Segretario e Responsabile della Comunicazione del Club Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA