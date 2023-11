Lions Club Sora Isola Arpino, messa in suffragio dei soci defunti e tradizionale conviviale

Nella serata del 9 Novembre è stata celebrata una messa nella Chiesa di Santo Spirito a Sora da Don Mario Santoro in suffragio dei soci del Club Lions defunti negli anni. All’inizio della celebrazione il Socio Fondatore Flaviano Bastardi è intervenuto leggendo i nomi dei soci scomparsi ricordando con affetto e commozione anche i legami di amicizia con loro e alcune attività e servizi svolti. Erano presenti quasi tutti i soci insieme ad alcuni familiari di amici scomparsi e la predica del sacerdote ha sollecitato la memoria a ritornare indietro nel tempo e provocato in tutti i presenti un sentimento di partecipazione e commozione. Nell’occasione è stato esposto sull’ Altare lo stendardo del club Lions. A conclusione della sentita cerimonia si è tenuta la tradizionale conviviale in amicizia preso il Ristorante Mingone dove il presidente Bernardo Maria Giovannone ha fatto un breve resoconto delle attività del club svolte tra cui il Poster per la Pace curato da Franca Di Passio, il Progetto alleviare la fame che ha trovato anche la collaborazione della società san Vincenzo de Paoli con Il presidente Enzo Passeri oltre a tutti i soci del club in modo particolare Peppino Quadrini ,Riziero Capuano, Elvio Quadrini, insieme alle Parrocchie di Sora e Arpino, la gita al Museo Gente di Ciociaria e a quello della Ferrovia di Arce, al Parco Archeologico di Fregellae. Egli Ha anche detto dell’acquisto di scatole da sei panettoni da parte del presidente, Franca di Passio, Giampiero Imperante, Elvio Quadrini a sostegno del Centro nazionale Lions raccolta occhiali usati. Ha poi informato i soci che con la preziosa collaborazione di Giampiero Imperante è stata fatta la richiesta di iscrizione al Runts come ETS che consentirà al club di accedere al 5 per mille, rilasciare ricevute per le donazioni con detrazioni fiscali e partecipare a richieste di finanziamento a vari livelli istituzionali. Inoltre ha comunicato ai presenti altri importantissimi passi avanti fatti dal Progetto Lions Interclub Scuola cani guida per non vedenti ad Arpino che saranno divulgati a tutti nei prossimi giorni e che rappresentano probabilmente una svolta verso la realizzazione di questo sogno.

Il Presidente del Club Lions Sora-Isola del Liri-Arpino Prof Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA