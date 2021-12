Lions Club di Sora-Isola del Liri, progetto “Alleviare la Fame”: conclusa la prima parte

Si è conclusa la prima parte del Progetto “Alleviare la Fame” organizzato dai Lions Club di Sora-Isola del Liri per l’anno lionistico 21/22. Una certa quantità di derrate alimentari, acquistate con i contributi di tutti i soci del club, è stata distribuita prima di Natale alle famiglie in difficoltà del comprensorio, che in questo lungo periodo di pandemia sono purtroppo aumentate. Ha coordinato il service il Lion Peppino Quadrini insieme agli altri soci. I generi alimentari sono stati consegnati nel comprensorio Sora-Isola del Liri-Arpino tramite i rappresentanti della Parrocchia San Bartolomeo di Sora guidata dal Parroco Don Donato Piacentini, la confraternita San Vincenzo de’ Paoli di Sora-Isola del Liri, la Caritas-Parrocchia di S.Maria di Civita di Arpino guidata dal Parroco Don Antonio Di Lorenzo. Ogni consegna comprendeva panettoni, pasta, passate di pomodoro, riso, zucchero, caffè, scatole di legumi, barattoli di pelati ed altro ancora. Un piccolo contributo che i Lions Club di Sora-Isola del Liri hanno voluto dare alle famiglie per rendere le festività un po’ più serene.

Il Presidente del Club Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA