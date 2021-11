Lions Club di Sora-Isola del Liri, commemorazione Luigi Esposti

Per venerdì 19 novembre 2021 abbiamo voluto organizzare una commemorazione del nostro amato Presidente Dott Luigi Esposti recentemente scomparso ed un ricordo dei soci Lions defunti. E’ prevista la celebrazione della Santa Messa alle ore 18, nella Chiesa di Santa Restituta di Sora, con l’esposizione dei simboli del Club e la partecipazione del Coro della Cattedrale che, sicuramente, Luigi avrebbe gradito. Abbiamo anche invitato alcuni amici Lions esterni e sicuramente ci sarà la presenza del Past Governatore del Distretto 108 L di Lazio, Umbria e Sardegna Tommaso Sediari. Seguirà poi alle 20 una cerimonia laica presso il Ristorante “Mingone”, dove oltre a quello del presidente del club ci saranno interventi per ricordare il nostro caro scomparso da parte del Dott Tommaso Sediari, del Lion Francesco Mozzetti e del Lion socio fondatore del club Flaviano Bastardi ed altri ancora. Tutti sicuramente parleranno con il cuore in mano per ricordare Luigi che mancherà al mondo Lions e all’intera comunità locale e non solo. Sarà l’occasione per rendere omaggio anche a tutti i soci defunti che negli anni si sono impegnati con i Lions per dare una mano alle persone più in difficoltà.

Comunicato stampa a firma del Presidente dei Lions Club di Sora-Isola del Liri, Bernardo Maria Giovannone

